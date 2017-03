Pub

A linha de apoio foi reforçada com 75 milhões de euros.

A linha de apoio à qualificação da oferta 2017 dedicada a empresas de turismo foi reforçada com 75 milhões de euros, no âmbito do protocolo renovado entre o Turismo de Portugal, 12 instituições bancárias e a Portugal Ventures.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia