A Linha de Cascais é um caso único no mapa ferroviário português, por funcionar com uma tensão elétrica diferente da utilizada nas restantes linhas

A Linha de Cascais não irá conhecer grandes mudanças nos próximos meses. O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, relembrou esta sexta-feira que apenas estão disponíveis sete milhões de euros para a intervenção dos comboios na linha que liga Cais do Sodré a Cascais. A culpa é do Governo anterior, acusa o responsável.

