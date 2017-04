Pub

Jes Staley e o próprio Barclays sob investigação depois de o CEO ter tentado identificar o autor de uma denúncia

O presidente executivo do Barclays, Jes Staley, está a ser investigado pelas autoridades britânicas por suspeita de quebra de regras no tratamento de denúncias internas. Na sequência desta informação, Staley vai ter um corte "muito significativo" do bónus no salário, adianta esta segunda-feira a imprensa internacional.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia