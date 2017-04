Pub

Fusão com outra instituição bancária espanhola é outro dos cenários colocados para o Banco Popular

O novo líder do Banco Popular, Emilio Saracho, admite que a instituição poderá recorrer a um novo aumento de capital ou fundir-se com outro banco para resolver os problemas do grupo. O anúncio foi feito esta segunda-feira durante a assembleia geral de acionistas do banco espanhol.

