Catarina Martins considera inaceitável que Ricardo Salgado culpe o Banco de Portugal pela queda do banco da família Espírito Santos

A culpa pelos lesados do Banco Espírito Santo é de Ricardo Salgado e não do Banco de Portugal. A Associação dos Indignados e Enganados do Papel Comercial (AIEPC), que representa os clientes do papel comercial do BES, lembrou ontem que o antigo banqueiro é responsável pela venda de produtos financeiros que não foram pagos. O presidente da AIEPC, Ricardo Ângelo, diz que se esta associação não tivesse sido constituída, o antigo banqueiro poderia ter tido confrontos com alguns dos lesados.

