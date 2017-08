Pub

CMVM está a avaliar 883 reclamações, que correspondem a aplicações de investidores num total de 90 milhões de euros

Os lesados do Banif consideram que "foi ótimo" poder reunir com a presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e apontam que em breve deverão poder reunir novamente, disse Jacinto Silva, líder da Associação dos Lesados do Banif (ALBOA).

