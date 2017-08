Pub

Totta afirma que não teve qualquer responsabilidade com os lesados, logo não terá nada para pagar. "Porque haveríamos de pagar o que não fizemos?"

O Santander Totta (BST) não esclarece se já deu passos no sentido de enviar à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) os documentos solicitados pelo supervisor para analisar as mais de mil queixas de investidores em títulos do Banif. Tendo a custódia do Banif, cabe ao Totta ceder os documentos ao mesmo para este reenviá-los ao supervisor. Mas até agora nada chegou à CMVM.

