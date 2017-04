Pub

Para já, só os fãs japoneses terão acesso ao brinquedo original que será posto novamente à venda, para comemorar o 20º aniversário do seu lançamento.

Para comemorar os 20 anos do lançamento do Tamagotchi, a empresa japonesa de brinquedos Bandai, responsável pelo famoso animal de estimação virtual, decidiu voltar a colocá-lo no mercado. Para já, só os fãs japoneses terão acesso ao produto, que, apesar de ser ligeiramente mais pequeno que o original, manterá todas as características e será vendido com os mesmos modelos do Tamagotchi de há duas décadas.

