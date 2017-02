Pub

Desde maio que o fisco está impedido de vender (mas não de penhorar) as casas de devedores que servem de morada. Deco diz que as regras deveriam abranger outro tipo de dívidas.

Em 2016, T.A. foi confrontado com a penhora da casa onde reside por causa de dívidas fiscais de uma empresa de que já estava desligado, mas da qual tinha sido administrador. A penhora não foi nem vai ser concretizada, porque este contribuinte já foi abrangido pela lei que impede a administração fiscal de vender casas de morada de família que sejam penhoradas por dívidas de impostos. T.A. está longe de ser um caso raro. Em pouco mais de sete meses, estas novas regras legais já evitaram que mais de 11 mil famílias ficassem sem casa para viver.

A nova lei entrou em vigor a 24 de maio do ano passado, tendo resultado de propostas de PS, PCP, BE e Verdes. Desde essa altura, e até ao final de 2016, ascendem a 11 534 o total de imóveis "destinados a habitação que, tendo sido penhorados pelos Serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira, não foram objeto de marcação de venda", precisou fonte oficial do Ministério das Finanças em resposta ao DN/Dinheiro Vivo.

Cerca de mil destas penhoras tinham sido feitas antes de maio, mas as novas regras também se lhe aplicaram, porque a lei veio determinar que as mudanças abrangeriam igualmente "todos os processos de execução fiscal" que se encontrassem pendentes a 24 de maio. Em concreto, esta lei não trava a penhora dos bens, nem impede a administração fiscal de se socorrer deste modo de cobrança coerciva, mas impede a venda quando está em causa um imóvel que se destine exclusivamente a habitação própria ou permanente do devedor ou do seu agregado familiar.

Para o advogado Pedro Marinho Falcão, aqueles resultados vêm mostrar a oportunidade e bondade desta nova legislação. "Temos muitos contribuintes com dívidas fiscais que têm como único bem a casa em que residem e que, desta forma, ficaram protegidos", referiu ao DN/Dinheiro Vivo, acentuando que há situações em que não está em causa uma dívida direta, mas um processo de reversão.

Foi o que sucedeu com T.A., que já tinha renunciado à gerência da empresa quando foi confrontado com uma dívida de cerca de 500 mil euros da qual não tinha conhecimento. "Só soube da existência desta dívida quando a AT lhe bateu à porta a reclamar o valor em causa", conta Pedro Marinho Falcão. "De um momento para o outro foi confrontado com este processo de reversão e, se não fosse esta lei, tinha perdido a casa", precisa o advogado. Assim pode continuar a habitá-la porque o executado é "constituído depositário do bem, não havendo obrigação de entrega do imóvel". Além disso, o devedor pode ir pagando o imposto em falta à medida da sua capacidade financeira, já que lhe é permitido fazer "pagamentos parciais" (sem estar agarrado a um plano prestacional ou obrigado a prestar garantias).

Apesar de não poder concretizar a venda da casa que serve de habitação própria e permanente ao devedor, nada impede o fisco de penhorar e executar a penhora de outros bens. Ou seja, a nova lei não trava a venda de outros imóveis que o devedor detenha, nem a penhora de salários, pensões ou contas bancárias, quando estas existam.

Além disso, foi também decidido conferir um menor grau de proteção às pessoas que têm casas de valor mais elevado. Assim, quando a morada da família corresponde a uma casa cujo valor patrimonial ultrapassa os 574 mil euros, a venda apenas é travada durante um ano.

Tal como Pedro Marinho Falcão, também Natália Nunes, coordenadora do Gabinete do Apoio ao Sobre-endividado (GAS) da Deco elogia os efeitos da nova lei. Mas lamenta que não se tenha ido mais além e aproveitado para estender esta proibição de venda da casa de morada de família à execução das dívidas a privados. "Esta proteção devia ser alargada a qualquer dívida, sobretudo quando existe desproporção de valores." Natália Nunes sabe do que fala porque assiste a um desfilar cada vez maior deste número de situações. Maria Conceição Gonçalves é disso exemplo. Solteira, com um filho com necessidades especiais, viu a casa onde ambos moram ser penhorada por ter deixado derrapar os pagamentos de um cartão de crédito de uma empresa. "Um dia, em novembro, cheguei a casa e tinha um papel colado na porta a avisar-me da penhora", contou ao DN/Dinheiro Vivo. Na altura estava desempregada e decidiu recorrer à ajuda da Deco. Entretanto começou a trabalhar, tem conseguido pagar a dívida do referido cartão (de cerca de 1500 euros), mas a penhora não foi levantada. "Dizem que apenas o farão quando pagar tudo", afirma. Esta situação impede, por outro lado, que o banco possa aceitar um aumento do prazo do pagamento do crédito da casa.

Estas situações levam Natália Nunes a acentuar que a Deco está a equacionar escrever aos grupos parlamentares para os sensibilizar para a necessidade de a lei ir mais além e alargar a proteção da casa de família.