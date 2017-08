Pub

Bali Padda tornou-se no início do ano no primeiro CEO não dinamarquês da Lego

A fabricante dinamarquesa de brinquedos Lego tem um novo presidente executivo. Niels Christiansen, de 51 anos, vai substituir a partir de um de outubro o britânico Bali Padda, de 61 anos, que ocupa o cargo desde janeiro.

