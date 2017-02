Pub

As crianças vão poder criar um set para a Lego Friends. E ter um miniboneco à sua imagem. O português Ricardo Silva, está envolvido no concurso

Há muitos, muitos anos, em Estarreja, distrito de Aveiro, um menino recebeu um brinquedo especial. Uma casa amarela, com telhado vermelho, duas figuras e um barbecue. Podia ser uma casinha portuguesa, mas era made in Dinamarca. Para Ricardo Silva foi paixão à primeira vista - ainda hoje tem o set da Lego lá por casa -, mas na época o menino de 6 anos estava longe de imaginar que hoje estaria a trabalhar na marca de brinquedos, em Billund, Dinamarca, como senior designer da Lego Friends. É um trabalho de sonho. "É muito engraçado ver a expressão das crianças quando dizemos que trabalhamos na Lego, assim que o fazemos começam a pedir para fazer um conjunto novo com as coisas que eles mais gostam: "Podes fazer o meu cão em Lego? E a minha casa?"", conta o designer.

