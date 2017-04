Pub

Empresa criada em 2014 por Miguel Guedes e José Vieira pretende ter dez lojas em Portugal até final do ano

Julho de 2014. Enquanto a troika deixava o país, que ainda respirava incerteza, Miguel Guedes e José Vieira, desde sempre a trabalharem na área do retalho, já tinham a convicção de que havia uma oportunidade no mercado das sapatilhas. Os dois sócios deixaram os seus empregos, na Asics Ibéria e na área do calçado desportivo, e decidiram criar a Kicks, uma loja para ténis alternativos, do segmento de moda. Nike, Puma, New Balance, Asics, Adidas e Le Coq Sportif são algumas das marcas disponíveis.

