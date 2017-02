Pub

Desempenho desportivo e saúde, ativação dos fãs e gestão de infraestruturas e operações serão as áreas desenvolvidas em conjunto com as startups

O Estádio da Luz vai ser a sede do primeiro programa de aceleração dedicado à área do desporto e da saúde. O programa internacional KickUP Sports Innovation vai escolher 10 projetos para, durante 12 semanas, desenvolverem o modelo de negócio. Procuram-se startups ou projetos de investigação com até 500 mil euros de investimento e que ainda não tenham clientes. Quem entrar na fase de aceleração vai receber um investimento inicial de 10 mil euros.

