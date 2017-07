Pub

Conheça o exemplo de várias empresas que puseram em prática estratégias de melhoria continua com resultados à vista.

O método tem origem no sistema de gestão do grupo japonês Toyota e está hoje presente em mais de 35 países do mundo e em milhares de empresas de 14 setores de atividade. Chama-se Kaizen (em japonês: kai = mudar + zen = melhor), foi fundado em 1985, na Suíça, por Masaaki Imai, e tem como objetivo a "melhoria contínua" de forma sustentada das organizações em que o método é implementado, não tanto através de investimento financeiro mas sim através do "aumento de produtividade, rentabilização e motivação de recursos, eliminação de desperdícios, redução de tempos de produção ou otimização de equipamentos".

