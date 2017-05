Pub

Londres deverá perder pelo menos 10 mil postos de trabalho em serviços bancários na sequência da saída do Reino Unido da UE

O banco norte-americano JPMorgan está a preparar-se para retirar centenas de funcionários de Londres por causa da saída do Reino Unido da União Europeia, com a consequente saída do mercado único. Estes bancários serão transferidos para os escritórios do banco em Dublin, Frankfurt e Luxemburgo, adiantou esta quarta-feira Daniel Pinto, responsável de banca de investimento.

