O maior banco norte-americano aumentou em 1% os lucros em 2016, face a 2015

O JPMorgan Chase, o maior banco norte-americano, anunciou hoje um lucro recorde em 2016, ao atingir os 24.733 milhões de dólares (24.300 milhões de euros) de resultados.

O grupo financeiro norte-americano aumentou, assim, em 1% os lucros em 2016, face a 2015.

No ano passado, o JPMorgan Chase teve um crescimento de 2% nas receitas, que atingiram os 95.668 milhões de dólares.

O lucro líquido por ação foi de 6,19 dólares em 2016, superior aos 6,00 dólares registados no exercício de 2015.

No quarto trimestre do ano passado, o lucro do JPMorgan Chase cresceu 24% para 6.727 milhões de dólares.

As receitas alcançadas no último trimestre do ano passado atingiram os 23.376 milhões de dólares, cerca de 2% acima das registadas no quarto trimestre de 2015.