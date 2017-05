Pub

Entrevista a Jorge Magalhães, vice-presidente do Design Centre Porto

Como está a correr a operação em Portugal para a Vestas?

A Vestas está há mais de 20 anos em Portugal mas o grande arranque foi em 2009 e 2010. Depois o investimento teve uma paragem e o mercado eólico na Península Ibérica está muito diferente. Em Portugal vamos entrar numa fase de fazer a substituição dos atuais aerogeradores por eólicas mais potentes. Já o fazemos na Dinamarca e Alemanha e há oportunidades de negócio aí.

Estando o mercado eólico mais parado, estão a diversificar o negócio?

Estamos a explorar oportunidades no investimento em baterias para podermos gerir as redes elétricas de uma forma mais eficaz, mais perto do consumidor, numa área mais distribuída para minimizar os investimentos e ter uma maior penetração das renováveis.

Porque decidiram instalar o centro de investigação no Porto?

Começámos com 99 cidades e fizemos um estudo durante um ano a procurar as cidades com mais capacidade de desenvolvimento de engenharia e em áreas multifacetadas, como a mecânica ou o big data. Destas 99, ficámos com uma shortlist de dez, onde estava o Porto, mas também Lisboa e cidades de países de Leste. Era importante ter salários competitivos, mas sobretudo ter bons engenheiros, com um bom nível de inglês. O método de trabalho é parecido com o dos dinamarqueses mas tem o lado do que se chama o "desenrascanço". E Portugal oferece vários incentivos ao investimento.

Quantos postos de trabalho vão criar?

Até ao final do ano vamos criar 80 postos de trabalho altamente qualificados na área da mecânica, eletrónica ou software e até 2020 serão algumas centenas de empregos. Vamos também ter estagiários em aproximação com as quatro universidades da região e esperamos ter candidaturas de engenheiros do Técnico. As candidaturas abrem na próxima semana e segue-se uma fase de formação. Esperamos dentro de três meses estar a arrancar com o centro.