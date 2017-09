Pub

Um dos especialistas do capital de risco de Israel fala de um elemento comum às empresas de todo o mundo: a inovação

Jonathan Medved é uma espécie de ministro sombra dos Negócios Estrangeiros de Israel. Em qualquer lugar por onde passa, tem um discurso preparado para atrair o investimento estrangeiro para este país e espalha, de forma vibrante, a mensagem do sucesso das startups neste pequeno país. Israel é considerado um dos países mais inovadores do mundo, apesar de ter apenas oito milhões de habitantes, e isso é apontado como uma das razões para o sucesso deste país. A inovação, entende Medved, está a atingir todas as áreas e a deixar muita gente preocupada.

