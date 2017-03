Pub

Economista alerta para os riscos que Portugal corre com o fim do programa de compra de ativos do Banco Central Europeu

O economista João Duque considera que a redução do défice nos últimos anos "não é sustentável", alertando que a gestão das finanças públicas "no limite" pode trazer problemas, sobretudo quando terminar o programa de compra de ativos do BCE.

