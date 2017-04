Pub

Marca de sapatos e acessórios britânica foi popularizada na série "O Sexo e a Cidade"

A Jimmy Choo, marca de sapatos e acessórios popularizada na série O Sexo e a Cidade, está à venda. O Conselho de Administração da empresa britânica decidiu aceitar ofertas de compra como parte da "estratégia de revisão do negócio", tendo por objetivo "maximizar o valor da marca" para os acionistas.

A operação conta com o apoio do acionista maioritário JAB Luxury, que detém 67,66% da empresa, diz a Jimmy Choo num comunicado, no qual se diz que ainda não chegou nenhuma oferta de compra.

Em 2016, a empresa cresceu 15% ao nível da faturação até aos 429 milhões de euros. Os lucros aumentaram 16% para os 69 milhões de euros.

A Jimmy Choo, que na série O Sexo e a Cidade era uma das marcas favoritas da personagem Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, tem 150 lojas em todo o mundo. Foi fundada em 1996 por Tamara Mellon e Jimmy Choo, os quais mais tarde venderam as suas ações.