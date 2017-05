Pub

Comediante norte-americano já tinha vendido 18 Porsches no ano passado, embora o negócio não tenha atingido os valores esperados.

Quanto vale o carro de um homem? Bem, no caso do comediante Jerry Seinfeld, o Lotus Exige S 260 que vai a leilão na próxima semana, no Texas, pode valer entre 65 mil e 75 mil dólares (entre 58,4 mil e 67,4 mil euros). Novo, em 2009, o modelo base custava 75 mil dólares. Mas a expetativa é que a fama do proprietário possa subir-lhe o valor.

