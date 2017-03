Pub

Jerónimo de Sousa defendeu que os "trabalhadores com 40 anos de descontos deviam ter direito à reforma sem penalizações"

Jerónimo de Sousa defendeu hoje que os "trabalhadores com 40 anos de descontos deviam ter direito à reforma sem penalizações" e considerou insuficientes as alterações propostas pelo PS, durante um almoço comemorativo dos 96 anos do PCP, no Seixal.

