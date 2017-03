Pub

Jeff Bezos trabalha para o dia em que povoações lunares precisem de um serviço de entregas

As grandes empresas estão loucas com o espaço. E a promessa de poderem oferecer às carteiras mais recheadas um pedaço de desconhecido já está a mover negócios pelo mundo inteiro. No início do mês, Elon Musk disse que até final de 2018 vai arrancar com missões turísticas à Lua; agora Jeff Bezos dá mais um passo para falar de uma colonização da Lua. E, quando isso acontecer, o dono da Amazon quer fornecer os itens necessários para uma vida espacial.

