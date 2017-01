Pub

Segundo o ministério japonês do Trabalho, em 2015 morreram pelo menos 2300 pessoas por excesso de stress causado pelo trabalho

O governo japonês está a tentar combater as consequências do excesso de trabalho na sociedade. A partir de 24 de fevereiro, os trabalhadores terão direito a sair mais cedo do emprego na última sexta-feira do mês.

