As autoridades da prefeitura japonesa de Gifu abateram hoje 80 mil galinhas numa região onde foi detetada, no sábado, uma variante altamente infecciosa do vírus da gripe aviária.

