"Jack" percebeu que o Fidget Cube tinha um grande potencial de vendas e arriscou. Encomendou mil réplicas do cubo anti-stress a uma fábrica chinesa.

"Não importa quem chegou lá primeiro. O grande objetivo deste modelo de negócio é apenas encontrar produtos que as pessoas adorem e vendê-los melhor". Quem o diz é o criador do Stress Cube, que na verdade, é praticamente o irmão gémeo do Fidget Cube. A CNBC contou a história de "Jack" (nome fictício), o empresário de 24 anos que correu contra o mercado e que graças ao pequeno cubo cheio de botões que promete ajudar a controlar a ansiedade, ganhou mais de 325 mil euros em dois meses.

