Enquanto o setor económico ainda debate a viabilidade das moedas virtuais, há visionários que já só aceitam fazer negócio com quem as usa. É o caso do casal Michelle Mone e Doug Barrowman, que puseram à venda vários apartamentos de luxo no Dubai com um preço exclusivo em bitcoins.

