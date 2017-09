Pub

O Marketplace chegou aos smartphones portugueses. Já é possível comprar e vender produtos dentro do Facebook.

Se tem o Facebook no telemóvel e já descarregou as últimas atualizações, certamente já notou que o grafismo da aplicação está renovado, mas a grande novidade não é essa. Na barra de acessos principais, onde acede ao feed ou ao perfil pessoal, há um novo ícone. Trata-se do Marketplace, uma plataforma de compra e venda de produtos dentro do próprio Facebook.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia