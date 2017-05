Pub

Aplicação gratuita para telemóvel já está disponível. Finanças reembolsaram quase 500 milhões de euros. Entrega das declarações termina este mês

A Autoridade Tributária lançou uma aplicação para telemóveis (app) que permite aos contribuintes fazerem a entrega do IRS automático e consultar o estado da declaração. A app é gratuíta e está disponível para os sistemas operativos Android e IOS através das lojas de aplicações.

O IRS automática é uma nova modalidade deste ano, que permite aos contribuintes acederem aos dados já todos preenchidos. Está disponível a quem não tem dependentes e apenas com rendimentos de trabalho por conta de outrem ou de pensões.

As restantes pessoas podem usar a app para perceber como está a situação da declaração. Se foi entregue, se está em validação ou em emissão de reembolso ou pagamento.

Este ano período de entrega do IRS é comum a trabalhadores por conta de outrem ou por conta própria. O prazo termina no final do mês.

O último balanço do Ministério das Finanças, feito a 2 de maio, dava conta que já tinham sido reembolsados cerca de 500 milhões de euros, correspondentes a 591 489 declarações. Na nota, o ministério, referia que "o número de contribuintes reembolsados é cerca de 15 vezes superior ao dia homólogo do ano passado".

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.