Pub

Nem todas as pessoas estão obrigadas a entregar a declaração do IRS. Fique a par das situações em que se fica livre desta obrigação declarativa.

A data oficial da entrega do IRS arrancou no início deste mês e, por este altura, já cerca de 600 mil contribuintes, cumpriram esta sua obrigação fiscal. Mas a verdade é que nem todas as pessoas têm de o fazer, mesmo que tenham tido algum rendimento em 2016 ou que no ano anterior o tenham feito.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia