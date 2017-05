Pub

Fundada no Porto, há 12 anos, a empresa especializada no setor financeiro vai abrir o quinto centro de desenvolvimento, em Bragança

Os grandes bancos portugueses e a tecnologia de última geração são os trunfos que levam a portuense IT Sector a conquistar cada vez mais projetos fora de portas. No ano passado, as 350 pessoas da equipa portuguesa de desenvolvimento de software foram responsáveis por mais de 200 projetos em mais de duas dezenas de países. Até 2020, a empresa quer aumentar 60% à faturação, passando dos 12,5 milhões do ano passado para 20 milhões de euros.

