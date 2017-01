Pub

A lei permite aos contribuintes terem isenção de IMI, mas o caminho é estreito, as regras são apertadas e há que ter cuidado para não a perder

Rendimento

Há dois patamares de isenção de IMI, um intemporal ("permanente") e outro temporário (por três anos). Para se ter acesso a qualquer um deles é necessário que o rendimento do agregado não vá além do limite estabelecido. Nas ISENÇÕES TEMPORÁRIAS, o rendimento coletável (deduzido dos descontos para a segurança social ou CGA ou de uma dedução específica de 4104 euros) tem de ser inferior a 153.300 euros. Já na ISENÇÃO "PERMANENTE" o rendimento anual não pode ir além dos 15.295 euros (2,3 vezes o valor anual do Indexante dos Apoios Sociais a 475 euros).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia