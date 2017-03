Pub

A CERAWeek, cimeira mundial de energia realizada em Houston, no Texas, decorre de 6 a 10 de março.

Isabel dos Santos, presidente do conselho de administração da Sonangol, vai participar hoje na CERAWeek, a cimeira mundial de energia realizada em Houston, no Texas, que este ano decorre de 6 a 10 de março. A líder da petrolífera angolana vai ser oradora convidada no painel "Transforming Global E&P" e vai falar sobre as alterações que tem implementado na empresa para a "otimização do desempenho financeiro e operacional", avança a Sonangol em comunicado.

