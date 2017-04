Pub

A empresária angolana participou na Africa Summit da London School of Economics, onde falou para uma plateia de estudantes

Isabel dos Santos criticou o que considerou ser a exclusão de África "do sistema financeiro mundial e do acesso ao capital". Isso "apesar do forte crescimento do setor bancário em África, e de haver milhões de africanos com contas bancárias e serviços financeiros modernos".

