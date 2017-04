Pub

A entrega do IRS arrancou há 20 dias e só termina no final de maio, mas quase metade dos contribuintes já arrumaram as contas anuais com o fisco.

O Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira já recebeu 2,2 milhões de declarações de IRS o que corresponde a cerca de 44% das declarações entregues no ano passado. Estes dados sugerem que, este ano, os contribuintes estão a tratar desta obrigação declarativa com maior antecedência do que em anos anteriores.

