O prazo para verificar as faturas que vão ajudar a baixar o IRS termina dia 15 de fevereiro. Deixar escapar esta data pode sair caro.

As faturas com NIF que cada contribuinte foi pedindo ao longo do ano passado devem ser agora alvo de uma última verificação no portal do e-fatura. Se existirem faturas pendentes é necessário validá-las. O que significa isto? Que é preciso direcionar cada uma destas despesas para a tipologia de dedução à coleta que lhe corresponde.

