A grande novidade no IRS automático, mas mesmo quem está abrangido deve verificar se este automatismo lhe interessa ou se deve rejeitá-lo.

A declaração do IRS pode começar a ser entregue a partir de hoje e para muitos contribuintes os procedimentos nada mudam face ao no ano passado. Há, ainda, assim, algumas novidades a ter em conta. A de maior relevo é o IRS automático, que promete reduzir para cerca de 15 dias a chegada do reembolso. Mas há também ligeiras mudanças nas despesas de educação na divisão das deduções dos dependentes em guarda conjunta. Quem vendeu um imóvel pode até estar isento de pagar mais-valias mas tem sempre de declarar a transação.

