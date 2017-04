Pub

A Autoridade Tributária e Aduaneira já registou a entrega de 1,7 milhões de declarações do IRS. Destas, 376 mil são automáticas.

A entrega do IRS começou no dia 1 de abril e desde então o fisco registou a entrega de 1,7 milhões de declarações anuais deste imposto. O número, segundo refere o Ministério das Finanças num comunicado emitido esta terça-feira, representa um acréscimo de 10% face às entregas observadas no mesmo período do ano passado.

