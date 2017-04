Pub

A maioria dos que trabalham ou recebem pensões paga IRS todos os meses, mas quando chega a altura da entrega da declaração nem sempre há reembolso.

Todos os meses o fisco obriga as empresas e as entidades que processam o pagamento de pensões a reterem uma parcela daquilo que os trabalhadores ou pensionistas recebem. Este desconto (a retenção na fonte) é feito em função daquilo que se ganha e do perfil do agregado familiar, mas para muitos o valor não é suficiente para "pagar" aquilo que o Estado lhes reclama no IRS e em vez de um cheque de reembolso, recebem uma nota de pagamento.

