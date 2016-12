Pub

A dedução da taxa de 6% nos passes de transporte público pode ser feita até um total de 250 euros de IVA

Os clientes vão ter cinco dias úteis para deduzir o IVA dos passes de transporte público mensais/30 dias no IRS. Esta informação foi prestada esta sexta-feira pela Transportes de Lisboa em comunicado enviado às redações. Desta forma é implementada a medida do Partido Ecologista Os Verdes (PEV) e que consta do Orçamento do Estado para 2017.

