Pub

Declaração automática permitirá reduzir em metade o tempo de espera pelo reembolso deste imposto

A declaração automática do IRS arranca no dia 1 de abril e vai abranger 1,8 milhões de pessoas. Este dado foi avançado esta quarta-feira pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais numa conferência de imprensa de balanço do Simplex+. Em causa está o universo de contribuintes que em 2016 não tinha registo de dependentes e que naquele ano apenas obtiveram rendimentos do trabalho dependente ou de pensões obtidos em Portugal.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia