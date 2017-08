Pub

Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera vão receber uma carrinha que providenciará serviços do Estado como registos e notariado

As populações dos concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera vão receber, nas próximas duas semanas, uma carrinha com equipas da Segurança Social, Instituto dos Registos e Notariado, e Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro que irão prestar apoio local.

