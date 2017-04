Pub

Empresas foram as que mais usaram o RERD, em 2013, e o PERES, em 2016, para regularizar valores em falta.

Os "perdões fiscais" lançados nestes últimos anos têm sido dirigidos a todos os contribuintes e a todo o tipo de dívidas fiscais, mas acabam por ser as empresas as que mais aproveitam estes planos especiais de regularização de impostos. Foi assim em 2013, com o RERD (regime excecional de regularização de dívidas) e novamente no ano passado, com o PERES (plano especial de redução do endividamento ao Estado). Em ambos os casos, o IRC representou mais de metade dos valores regularizados. Se se tiver em conta o IVA, o peso ainda é mais significativo.

