IPO terá tido uma procura de 10 vezes acima da oferta, apesar de os novos acionistas terem comprado títulos que não concedem direitos de voto

É a maior oferta pública inicial (IPO) em bolsa nos Estados Unidos desde a entrada do Twitter, em 2013. Começam a ser negociadas esta quinta-feira as ações da Snap Inc, a dona da rede social Snapchat. A empresa chega à bolsa de Nova Iorque (NYSE) avaliada em 23,6 mil milhões de dólares (22,4 mil milhões de euros).

