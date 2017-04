Pub

A Samsung tem vindo a reforçar a qualidade das câmaras dos Galaxy, a Apple, dizem os analistas, poderá estar a preparar uma câmara com capacidade 3D.

As maiores fabricantes de smartphones, como Apple e a Samsung, estão sempre em competição para que cada atualização seja melhor e maior. Entretanto, enquanto a Samsung está, aparentemente, satisfeita com o seu novo modelo de câmara do Galaxy S8 e do S8 +, há quem aposte que a Apple está prestes a lançar algo completamente diferenciador para o iPhone 8.

