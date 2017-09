Pub

A Ervideira volta a lançar uma nova colheita de Invisível, mantendo a tradição de a lançar no dia das mentiras

A vindima noturna, de 2017, que vai dar origem à colheita do Invisível ainda não acabou, mas "o vinho, da colheita de 2016, já é mesmo invisível", diz Duarte Leal da Costa, diretor Executivo da Ervideira. Isto, "porque o vinho a lançar no dia 1 de abril já foi todo vendido, as 60 mil garrafas já esgotaram. O que significa que vamos ter uma rutura de stock durante sete meses".

