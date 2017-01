Pub

Lisboa tem a maior operação do Plano Juncker. Mas outras regiões também se destacam, caso de Viseu, Fundão, Nelas.

O investimento público foi uma das grandes vítimas dos anos do ajustamento e não só. Depois de bater no fundo em 2016, deverá finalmente reanimar neste ano, se tudo correr sem percalços, com um aumento nominal esperado de 20% ou mais, o maior da zona euro, mostra a Comissão Europeia.

