As ligações do Metro do Porto vão permitir transportar mais de 30 mil novos clientes por dia.

As ligações do Metro do Porto entre a Baixa portuense e a Boavista e até Vila D"Este, em Gaia, hoje anunciadas como as próximas construções de expansão da rede, permitirão transportar mais de 30 mil novos clientes por dia.

