Pub

É no online que as marcas e agências de meios parecem não ter dúvidas de que irá crescer o investimento publicitário em 2017. Em linha com o anterior

Terá sido o verão quente, Portugal ter ganho o Euro 2016 ou uma combinação dos dois, mas o ano passado o consumo aumentou e o investimento publicitário acompanhou esse otimismo: subiu cerca de 5%. Para 2017, a previsão não foge muito desse valor. "Neste ano o investimento publicitário deverá ser estável, mais com a agulha a dirigir-se para o digital", diz Ricardo Tomaz, diretor de marketing e comunicação da SIVA. Na importadora, entre outras, da VW e Audi, o digital representa 25% do investimento, "a caminho dos 30%". O responsável falava à margem do evento Top Advertisers, do Global Media Group, o mesmo do Dinheiro Vivo, para premiar os 25 maiores anunciantes.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia