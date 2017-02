Pub

Capitais de risco portuguesas investem mais 50% do que em 2015. Ainda assim é dos valores mais baixos da Europa. Governo quer dinamizar sector com Programa 200M

Há um ano, Gonçalo Fortes, CEO da Prodsmart, uma empresa tecnológica que ajuda a otimizar processos industriais, subiu ao palco da Culturgest, em Lisboa, para receber o primeiro prémio do Caixa Empreender Award. A sua startup tinha vencido a iniciativa e, com isso, ia ter direito a um financiamento de 100 mil euros da Caixa Capital, a sociedade de capitais de risco do banco do Estado.

A Prodsmart foi uma das empresas que em 2016 angariou investimento de capitais portugueses, mas não foi a única. Em Portugal foram investidos 44 milhões de euros em startups através de fundos de capitais de risco. Os números são de um estudo, a que o DN/Dinheiro Vivo teve acesso, realizado pela publicação tecnológica Tech.eu e a base de dados europeia Dealroom.

No total, o investimento foi feito através de 27 negócios: prémios, rondas ou negociações. Em termos de valores investidos, representa uma subida de mais de 50% em relação a 2015, quando se investiu 29 milhões de euros. O maior salto aconteceu de 2014 para 2015, quando se registou um crescimento de quase 100%, mostrando um despertar do país para a necessidade de dinamização do empreendedorismo, através da injeção de capitais em projetos com potencial.

Ainda assim, no que toca a investimentos, Portugal ainda está no fundo da tabela. Dos países analisados pelo relatório, só a Turquia ficou abaixo, com 32 milhões de euros investidos em 2016. À frente dos portugueses estão a Polónia, a Áustria, a Dinamarca, a Noruega, a Itália, a Bélgica, a Rússia, a Finlândia, a Irlanda, a Holanda, a Espanha e a Suíça. O cinco gigantes que comandam a tabela são, em primeiro lugar, o Reino Unido, seguido de França e Israel, e depois a Alemanha e a Suécia.

A fraca capacidade dos capitais portugueses para investir em startups tem sido uma das maiores queixas dos empreendedores, que muitas vezes acabam por preferir ir financiar-se no estrangeiro. Uma realidade reconhecida pelo governo, que, para dinamizar o setor, anunciou no final do ano passado o Programa 200M, um fundo de investimento de 200 milhões de euros, com capitais do programa Portugal 2020, através do qual o Estado coinveste em startups com investidores privados, com uma participação de até 50%. "Resolver questões de financiamento é crucial", afirmou o primeiro-ministro, António Costa, acrescentando que "muitas startups só encontram financiamento lá fora".

O Programa 200M deverá arrancar nas próximas semanas e poderá servir para igualar e potenciar o papel de Portugal junto dos outros países europeus. A Europa tem estado cada vez mais forte em relação a investimentos em startups, tendo chegado em 2016 ao valor recorde de 16,2 mil milhões de euros, uma subida de 12% em relação a 2015. Quanto ao número de negócios, foram feitos 3420, mais 32% do que no ano anterior. Em comparação, nos Estados Unidos, onde os valores anuais são muito superiores (75 mil milhões de euros em 2016) o investimento diminuiu 10% face ao ano anterior.

Contudo, na Europa, algumas tendências têm estado a mudar no que diz respeito a financiamentos de startups por capitais de risco. O investimento abrandou nos dois países bandeira da Europa: Reino Unido e Alemanha. No primeiro caso, os valores caíram 16%, para um total de 3,2 mil milhões de euros; já no caso dos alemães desceram 30%, para 2,08 mil milhões de euros. Por outro lado, França, Israel e Suécia aumentaram o valor dos seus investimentos. Os franceses, em particular, tiveram um crescimento impressionante, de 76%, para 2,7 mil milhões, igualando Israel em valor de investimentos.

As três rondas de investimento mais valiosas foram protagonizadas, num primeiro lugar destacado, pela plataforma musical sueca Spotify (909 milhões de euros), seguindo-se a Global Fashion Group, de moda online, (330 milhões) e o supermercado eletrónico Jumia (300 milhões). O relatório aponta ainda as Fintech (startups financeiras) como as empresas preferidas pelos investidores. Não só foi o setor que arrecadou mais dinheiro (dois mil milhões de euros) como o responsável por mais negócios (409).

Quanto aos principais investidores europeus de 2016, o estudo indica que foram a BPI France, a High-Tech Gründerfonds, a Index Ventures, a Kima Ventures e a Global Founders Capital.